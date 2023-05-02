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الثلاثاء، 02-05-2023 03:06 م

مطالبات بإلغاء حفل أصالة في متحف الحضارات.. ما علاقة آمال ماهر؟

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الوكيل الإخباري- تصدّر اسم الفنانة المصرية آمال ماهر موقع التغريدات "تويتر" في مصر، بعد إعلان الفنانة السورية أصالة إقامتها حفلًا جماهيريًا استثنائيًا بمتحف الحضارات في مصر.

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وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستياءهم من اختيار أصالة لتقديم حفل في متحف الحضارات؛ إذ رأوا أن من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات كآمال ماهر أو أنغام.


وكتب أحد المغردين: "نطالب بـآمال ماهر المطربة المصرية الأصيلة صاحبة أجمل صوت مصري أن تقوم هي بإحياء حفل المتحف. لماذا نذهب لأصوات غير مصرية في مناسبة مصرية وعندنا صوت من الذهب الخالص".

وتعدى الأمر إطار المطالبة باستبدال أصالة بآمال، ليصل إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر إطلاق هاشتاغ "إلغاء حفل أصالة".

 

وفي وقت سابق، حمَّست أصالة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" للحفل بمنشور كشفت فيه عن الموعد والمكان، حيث قالت: "في مصر رح نلتقي بحفلة كتير استثنائية وكتير تعنيلي لأن الحفلة هي من تنظيم ابني لودي الله يحفظه ويحفظلكم اولادكم".

 

فوشيا

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