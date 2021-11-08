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الإثنين، 08-11-2021 01:04 م

معتصم النهار بأول تعليق على خبر إنفصاله عن زوجته

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الوكيل الإخباري - بعد ان إنتشر خبر إنفصال الممثل السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي، نفى معتصم الخبر بمنشور له في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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فأعاد النهار نشر بحسابه الخاص، صورة تجمعه بزوجته كان طرحها متابع في صفحته، كرد أول على الأخبار التي إنتشرت.

 

وكان لاحظ المتابعون أن لين حذفت معظم صورها مع زوجها عن صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي قبيل إطلاق مجموعتها الجديدة للأزياء.

 

وتساءل المتابعون عن سبب هذا التصرّف مستبعدين حصول الطلاق بينهما على الرغم من أنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على مواقع التواصل الإجتماعي.

 


 

المصدر - الفن 

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