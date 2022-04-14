معتصم النهار يتحدث عن طلاقه لأول مرة - فيديو

الوكيل الإخباري - رفض الممثل السوري معتصم النهّار الخوض في تفاصيل دقيقة حول طلاقه أخيراً من لين برنجكجي والدة ابنته الوحيدة ساندرا، واكتفى بالتلميح إلى وصولهما إلى طريق مسدود بسبب عدم قدرته على التوفيق بين عمله ومنزله.

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وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "هلا بك" الذي تقدّمه الإعلامية نجاح المساعيد على "قناة دبي". إذ قال: "لا أستطيع القول بأن زوجتي هي وحدها السبب في الانفصال، ففي علم النفس لا يوجد أي شخص يتحمّل المسؤولية كاملة في أي مشكلة أو خلاف". وأضاف: "ولا يمكن لوم طرف دون آخر، لأن الطرفين يتحمّلان المسؤولية، ولا يمكن أن يتحمّلها شخص واحد بالمطلق، وصلنا الى مكان متعب لي ولها واتخذنا قرار الانفصال".



يُذكر أن الطلاق وقع بين النهّار وبرنجكجي بعد زواج استمر 7 سنوات بين عامَي 2015 و2022، وأثمر عن ابنتهما ساندرا التي وُلدت عام 2016.







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