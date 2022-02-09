الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

الاقتصاد الرقمي: 500 ألف استفسار وردت لسند جو منذ انطلاقه

الأمن: خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الأردن ضمن قائمة الدول الأعلى بخطر انتشار كورونا

أسعار الذهب محليا

الصناعة والتجارة: دراسة ميدانية لمقارنة اسعار السلع بعد تخفيض الجمارك

وفيات الأربعاء 9-2-2022

نقيب الألبسة :انخفاض الأسعار في آذار القادم

الشوبكي : أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023

الأربعاء، 09-02-2022 10:42 ص

مفاجأة... عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

2494a260fe


الوكيل الإخباري - في مفاجأة مدوّية مع الساعات الأولى من صباح اليوم، فاجأت الإعلامية بسمة وهبة جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب بخبر عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، حيث نشرت صورة تجمع الزوجين وكتبت عليها "عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب"، وعلّقت على الصورة بقولها: "كنت متأكدة إنها زوبعة بفنجان، وكنت متأكدة إن الاتنين بيعشقوا بعض، ف كنت متأكدة إنهم حيرجعوا لبعض ألف مبروك شيرين وحسام".

وكان منظّم الحفلات يوسف دندش قد أكد في تصريح صحافي أن الفنانة شيرين عبدالوهاب عادت منذ أيام الى طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفا أنه حاول التواصل معها قبل أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي ردّ على هاتفها.

اضافة اعلان

 

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تحدثت في تسجيل صوتي عن طلاقها من حسام حبيب وحقيقة وجود مفاوضات للعودة إليه.

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
d-66-الفنان-السوري-عابد-فهد-ينعي-ريان-ويدعو-لإنقاذ-فواز

الفنان السوري عابد فهد ينعي ريان ويدعو لإنقاذ فواز

E08895A7-29F8-409E-9A3A-1989D607038E

أحمد جمال يهدي مصر أغنية وطنية جديدة

kvewoo

عبد الحكيم قطيفان: أطلقنا مبادرة عائلية لإنقاذ فواز

jerry-ghazal-1

جيري غزال نجم بيروت 303

59606

أحلام رئيسة لجنة أيدول السعودية

640x480

الموت يفجع الموسيقار عمر خيرت