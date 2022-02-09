مفاجأة... عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

الوكيل الإخباري - في مفاجأة مدوّية مع الساعات الأولى من صباح اليوم، فاجأت الإعلامية بسمة وهبة جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب بخبر عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، حيث نشرت صورة تجمع الزوجين وكتبت عليها "عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب"، وعلّقت على الصورة بقولها: "كنت متأكدة إنها زوبعة بفنجان، وكنت متأكدة إن الاتنين بيعشقوا بعض، ف كنت متأكدة إنهم حيرجعوا لبعض ألف مبروك شيرين وحسام".



وكان منظّم الحفلات يوسف دندش قد أكد في تصريح صحافي أن الفنانة شيرين عبدالوهاب عادت منذ أيام الى طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفا أنه حاول التواصل معها قبل أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي ردّ على هاتفها.

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وكانت شيرين عبد الوهاب قد تحدثت في تسجيل صوتي عن طلاقها من حسام حبيب وحقيقة وجود مفاوضات للعودة إليه.

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