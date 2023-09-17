مقهى للقطط ومتحف لكريستيانو رونالدو .. ابرز فعاليات موسم الرياض 2023

الوكيل الإخباري- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تفاصيل موسم الرياض الرابع، الذي من المقرر أن ينطلق في 28 أكتوبر المقبل. اضافة اعلان





وكشف تركي آل الشيخ في الفيديو الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن العديد من الفعاليات التي ستقام لأول مرة في موسم الرياض 2023، موضحاً أن الافتتاح سيشارك فيه العديد من النجوم.



ومن المقرر إقامة فعاليات موسم الرياض في مبنى بوليفارد هول ، وهو مبنى استثنائي متعدد الاستخدامات ومجهز بأحدث التقنيات العالمية التي تخدم الفعاليات بمعايير فنية وتقنية عالية.



ومن أبرز الفعاليات الجديدة التي ستقام هي عالم باربي ، كما ستستضيف السعودية لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها وستكون مستوحاة من أشهر أفلام ديزني بالإضافة إلى HOUSE OF HYPE، وهو أكبر عالم افتراضي يحتوي على تجارب جديدة ويربط العالم الحقيقي والافتراضي.



ويفتح موسم الرياض أبوابه هذا العام لأول مرة مقهى القطط، وذلك لزواره من محبي القطط حيث يجمع مجموعة متنوعة من القطط في مختلف أنحاء العالم.



وتتضمن فعاليات موسم الرياض هذا العام، متحف كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، والمصمم بطريقة عصرية حول شخصية اللاعب ليروي قصة حياته، كما سيضم كافة الجوائز التي حصل عليها في مسيرته الكروية.



يشهد موسم الرياض بنسخته الرابعة أكثر من 33 عرضاً مسرحياً وحفلات موسيقية عالمية لجميع فناني العالم، كما سيقام حفل الـ Joy Awards.



ليالينا