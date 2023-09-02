محمد الحلو يقدم أغنية خاصة للسعودية

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان الكبير محمد الحلو حفلاً جماهيراً كبيراً على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وذلك في ثاني حفل له بالمملكة، حيث أحيا قبل أسبوعين حفل "كاسيت 90" رفقة مجموعة من مطربي التسعينيات.



وبدأ محمد الحلو حفله بالسعودية بغناء تتر مسلسل ليالي الحلمية ليه يا زمن، ومن ثم وجه شكره لجمهور وشعب المملكة معبرًا عن امتنانه وحبه لهم قائلًا: "أهلا بيكم أنا جيت هنا من 16 يوما في حفلة كاسيت 90 ولقيت احتفاء مش ممكن من الجمهور.. وأنا بحبكم ولكن حبيتكم أكتر يا شعب المملكة لما جيت، وكل التقدير والاحترام والعرفان لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ".



كما أهدى الحلو أغنية خصيصًا لشعب السعودية من ألحان مصطفى كامل وتوزيع أمير عبد المجيد، وقال: "لما سافرت المرة اللي فاتت فكرت أقدم هدية لشعب المملكة وخدت الكلام واللحن من الفنان الكبير ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، وما لقتش غير الأسطورة المايسترو أمير عبد المجيد ليكون موزعا لها، وإن شاء الله تعجبكم".

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