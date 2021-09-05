مكسيم خليل يرد على شائعة إيداع والدته في دار العجزة

الوكيل الاخباري- على هامش تكريمه في مهرجان ضيافة 2020، إختار مكسيم خليل والدته ستيلا خليل ليهديها الجائزة، وأخبر ET بالعربي أن والدته كانت خبيرة مكياج، وقال أنّها حصلت على تكريم وحيد فقط خلال مسيرتها المهنية التي تقارب 35 سنة.

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أمّا عن الشائعات التي إنتشرت مؤخرا حول إيداعها لدار العجزة، نفى مكسيم الخبر لـET بالعربي وذكر أنه لا يهتم كثيرا للشائعات ويرفض التفاعل معها أو الرد عليها، وأكّد أن الأهم "أن يكون الإنسان راضي عن نفسه".



وبالرغم من معرفته لبعض مروّجي الإشاعة، أكّد مكسيم عدم رغبته في مواجهتهم أو الرد عليهم، لأنه يعتبر ذلك تقليل من قيمته، وتابع "خليك عايش حياتك ومبسوط ومرتاح ورضيان عن حالك، وبالنهاية دائما الفنان معرّض للإشاعات والأقاويل، بس تبقى كلمة الحق هي الأقوى".

وكان مكسيم قد تصدّر العناوين بعد الكلمة المؤثرة التي ألقاها لحظة إستلامه للتكريم في مهرجان ضيافة الدولي 2020، حيث وجّه فيه رسالة لأبنائه الثلاثة هاني وجاد ولوكاس، وأوصاهم فيها بعدم الإستسلام أمام الصعوبات والتحدّيات، وحثهم على التمسّك بالحرية حتى النهاية وشكر زوجته سوسن أرشيد على أخذ دور الوطن له ولأبنائه، ثم ختم كلمته بإهداء التكريم لوالدته ستيلا.

المصدر: et بالعربي