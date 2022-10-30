ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي - صور

الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة هيفاء وهبي، حالة كبيرة من الجدل في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب تداول صور صادمة لها.





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وظهرت هيفاء وهبي في صور متداولة لها، بملامح صادمة، جعلت البعض يتساءل عن حقيقة تشوه ملامحها بسبب عمليات التجميل.



ولكن في حقيقة الأمر، صور هيفاء وهبي الصادمة كانت بجودة ضعيفة وإضاءة خافتة أثرت على وضع الصور، بينما ظهرت في صور أخرى ذات جودة عالية بملامحها العادية.







السومرية