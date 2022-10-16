لهذا السبب.. نوال الكويتية تتصدر الترند-صورة

الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانة نوال الكويتية الترند على محركات البحث في الساعات القليلة الماضية بعد عملية التجميل التي خضعت لها، وأثارت نوال جدلا كبيرا بين المتابعين بعد ظهورها الأخير.



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وظهر نوال الكويتية وكأنها صغرت أكثر من 20 سنة بعد خضوعها لعملية التجميل، وظهرت بالصورة برفقة أحد أطباء التجميل بملامح متغيرة، وتعرضت نوال لمجموعة من الإنتقادات بعد التغير الجذري الذي حل بها، ولكن حصلت أيضا على بعض الإشادات من محبيها، حيث عبروا عن إعجابهم الكبير بمظهرها الجديد.





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