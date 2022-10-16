الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية تعلن تدمير عدد من الأهداف العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شرق رفح

العثور على جثة سبعيني داخل منزله في عين الباشا

ديوان الخدمة يستقبل 1300 طلب لشواغر أوائل الأفواج الجامعية العام الحالي

اعتداء على مدير مستشفى الرمثا الحكومي

مبادرة حقق تنظم فعاليّة بناء الفريق

وظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - تفاصيل

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر

سوريا.. قتيلان و9 إصابة في قصف على ريف حلب

تعيين لينا الحديد اميناً عاما لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين

الأحد، 16-10-2022 01:54 م

لهذا السبب.. نوال الكويتية تتصدر الترند-صورة

10-10-22-767703432


الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانة نوال الكويتية الترند على محركات البحث في الساعات القليلة الماضية بعد عملية التجميل التي خضعت لها، وأثارت نوال جدلا كبيرا بين المتابعين بعد ظهورها الأخير.

اضافة اعلان

 

وظهر نوال الكويتية وكأنها صغرت أكثر من 20 سنة بعد خضوعها لعملية التجميل، وظهرت بالصورة برفقة أحد أطباء التجميل بملامح متغيرة، وتعرضت نوال لمجموعة من الإنتقادات بعد التغير الجذري الذي حل بها، ولكن حصلت أيضا على بعض الإشادات من محبيها، حيث عبروا عن إعجابهم الكبير بمظهرها الجديد.

 


 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
B09CE7BC-65B1-4671-BD60-BAB68A37CBCC

محامي شيرين يفجر مفاجأة: دخلت المستشفى بسبب الضرب المبرح من اخيها

image

سميحة أيوب تنضم رسميا لأسرة 'حضرة العمدة' لرمضان 2023

IMG-20210302-WA0016

احمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسله القادم في رمضان 2023-صورة

340089

لقطات من كواليس تصوير 'الحشاشين' لـ كريم عبد العزيز خارج مصر -صور

e1a3ee82-80cc-47d4-ac22-7237b859a634

وفاة بطلة مسلسل سنوات الضياع - صورة

artworks-000137650116-csrmbo-t500x500

العبداللات يعتذر عن إقامة حفل في فلسطين

أخبار متعلقة
LrcJl

لماذا تصدرت إلهام شاهين ترند غوغل؟

980fce2c-912c-4a15-8faa-4a83ba57fe96

أصالة تعلّق على جدل تغير ملامحها

كاظم_الساهر

لهذا السبب.. كاظم الساهر يتصدر الترند