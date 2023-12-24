منة شلبي تجهّز لمسلسلها الجديد خارج السباق الرمضاني

الوكيل الإخباري - تستعد الفنانة المصرية منة شلبي لتصوير مسلسل جديد بعنوان «سيدتي العويلة» الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الغنائية الموسيقية، حيث كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عن تفاصيل المسلسل الذي يعكف على تحضيراته خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن المسلسل سيكون من حلقات قصيرة، ويعد معالجة جديدة للقصة الشهيرة «بجماليون» التي تم اقتباس مسرحية «سيدتي الجميلة» منها ، حيث من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني .

اضافة اعلان

لها

اظهار أخبار متعلقة

