منة شلبي توجه رسالة لـ شيرين

الوكيل الإخباري-

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حرصت الفنانة منة شلبي، على توجيه رسالة للفنانة شيرين، والتي ظهرت معها في مسلسلها الآخير تغيير جو الذي عرض في دراما رمضان 2023.ونشرت منة شلبي، صورة لها مع شيرين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وعلقت عليها قائلة: «دي بقى السنيورة الكتكوتة اللي حبي ليها كبير أوي أوي أكتر من الكلام من جوه.. حلوة حلاوة ومن برة قمر القمرات الصراحة، بميت ست وميت رجل.. أمي جدا برضه أوي خالص».تدور أحداث مسلسل تغيير جو ضمن 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية شريفة وهي منة شلبي التي تواجه العديد من الأزمات في حياتها، ومنها معاناة والدتها من إدمان المهدئات.