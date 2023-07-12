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الأربعاء، 12-07-2023 04:51 م

ياسمين صبري توجه رسالة غير متوقعة للنجم عادل إمام وزوجته

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الوكيل الإخباري- وجهت الفنانة ياسمين صبري رسالة للفنان عادل إمام وزوجته بعد تعاونها مع الفنان محمد إمام وشقيقه المخرج رامي إمام في فيلم "أبو نسب".

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وخلال لقائها مع برنامج Et بالعربي، قالت ياسمين صبري "عايز أوجه تحية غير متوقعة لوالدة محمد ورامي إمام الأستاذة هالة يا زين ما ربت، والأستاذ عادل إمام يا زين ما اختار مقابلتش الزعيم ولا مرة.. لكن كلمته في التليفون مرة وبتمنى له طول العمر، وأنا في اللوكيشن معاهم بحس إني وسط عيلتي.. وهما جُمال ولطاف أوي، وخبرة ودمهم خفيف جدًا.

 

وتعد تجربة فيلم "أبو نسب" هي الثالثة لياسمين صبري مع محمد إمام، بعدما قدما فيلمي "جحيم فى الهند" إخراج معتز التوني عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" إخراج حسين المنباوي والذى تم عرضه عام 2018.

 

 

في الفن


 




 

 


 

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