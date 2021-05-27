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الخميس، 27-05-2021 11:26 ص

منة عرفة تكشف هوية خطيبها

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الوكيل الاخباري - لم تستطع الفنانة المصرية، منة عرفة، إخفاء هوية خطيبها لمدة طويلة، فبعد أسبوع من إعلانها خطبتها، قرر خطيبها الكشف عن نفسه لأول مرة، موجهاً رسالة رومانسية لها. 

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ونشر الفنان الصاعد محمود المهدي، عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه مع منة عرفة، أثناء احتفالهما بعيد ميلاد منة، الذي يوافق الأول من مايو، داعياً الله أن يجمعهما معاً في منزل واحد. 


 

وكشف المهدي بهذه الصورة لأول مرة عن خطوبته من منة، مؤكداً التخمينات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاقة تربط بينهما. 


كما نشر صورة تجمعهما عبر "ستوري" صفحته في "إنستغرام"، موجهاً لها رسالة رومانسية، قائلاً: "لم يكن لقاؤنا صدفة، بل كان رحمة من الله لقلبي". 


وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة التي نشرها محمود المهدي، وحرصوا على توجيه التهنئة والدعاء لهما بأن يتمم الله فرحتهما بالزواج. 


يذكر أن منة عرفة أعلنت، الأسبوع الماضي، خطبتها من دون أن تكشف هوية الشخص الذي ارتبطت به، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، صورة تعبيرية تُظهر شخصاً يجثو على ركبتيه يطلب يد حبيبته، ومكتوباً عليها: "هو سألها الزواج، وهي قالت موافقة"، وعلقت على الصورة قائلة: "أنا اتخطبت للتو". 


وشارك محمود المهدي في عمل فني وحيد هو فيلم "666" مع منة عرفة، ووفاء عامر، وعايدة غنيم، وسامي مغاوري، وهو ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب. 

 

 

 

المصدر : زهرة الخليج 

 




 

 


 

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