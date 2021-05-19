منّة عرفة تعلن خطوبتها بشكل مفاجئ!.. صور

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عبر حسابها الخاص في «إنستغرام»، خبر خطوبتها، وكتبت قائلةً: «لقد تمت الخطوبة»، من دون أن تكشف عن هوية خطيبها، كما أغلقت باب التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.

اضافة اعلان



وخمّن متابعو مواقع التواصل الاجتماعي أن خبر خطوبة منة عرفة الذي أكدته الفنانة الشابة جاء نتيجة الغيرة من إعلان اليوتيوبر الشهير علي غزلان لخبر خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، خاصة أنها لم تكشف عن اسم أو صورة خطيبها.

وكانت الشائعات تدور حول ارتباط منة عرفة وعلي غزلان عاطفياً، خلال الفترة الماضية، إذ ظهرا في أكثر من موقف يدل على هذا الارتباط، إلى أن حذفا صورهما من حسابات بعضهما على السوشيال ميديا.







لها