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الخميس، 24-06-2021 10:33 ص

منة فضالي تشارك متابعيها أخر جلسة تصوير لها- صورة

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الوكيل الإخباري - خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام".

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وظهرت منة في الصورة مرتدية فستانًا من اللونين الأبيض والأسود، وعلقت :"لا تستهين بامرأة تعرف متى تكون في قمة أنوثتها ومتى تكون أصلب من الرجل".
وشاركت منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.


وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.

 

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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