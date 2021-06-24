منة فضالي تشارك متابعيها أخر جلسة تصوير لها- صورة

الوكيل الإخباري - خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام".

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وظهرت منة في الصورة مرتدية فستانًا من اللونين الأبيض والأسود، وعلقت :"لا تستهين بامرأة تعرف متى تكون في قمة أنوثتها ومتى تكون أصلب من الرجل".

وشاركت منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.



وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.

المصدر - مصراوي