منظم حفل إليسا الملغي: تم حجز 7 تذاكر فقط

الوكيل الإخباري-استخدم منظم الحفلات المصري شيرين يسري حق الرد، للدفاع عن سمعته المهنية بعد إعلان النجمة إليسا إلغاء حفل غنائي بسبب سوء التنظيم، وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه، وأكد أن اتفاقه لم يكن مع إليسا من الأساس، وأن التذاكر المبيعة للحفل الذي كان مقرراً غداً لم تتجاوز 7 تذاكر فقط.



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وأضاف شيرين يسري صاحب شركة luxlife منظمة حفل إليسا حصرياً في اتصال مع ET بالعربي أن "الاتفاق لم يكن مع إليسا إنما كان مع وزارة السياحة والوزير وليد نصار أن نقوم بـ"وان نايت فور ليبانون" وهي تطوعت أن تساعد وأن تجيب كل الناس الذين يقومون بشراء الطاولات من لبنان تغطي الميزانية وتأخذ جزءاً لمنظمة لبنان الغد Lebanon Of Tomorrow ".





تابع "7 تذاكر تم بيعها وبعدها طلبت إليسا فلوس هذا ما حصل، واحنا بالنسبة لنا لا علاقة لنا سوى أن "وان نايت فور ليبانون" وإليسا هي التي كلمت الأوتيل وقالت أنا بلغي واحذفوا البوستر وأنا كنت في الأوتيل قاعد ماكنتش لاغي وكنت مكمل عادي".



أضاف "كل المسألة عندهم هناك هي عشان تقول إنها كانت طالبة فلوس عليها أن تظهر أي اتفاق أو إيميل يثبت هذا الكلام".



تابع "كان هناك ميزانية 140 ألف دولار والطاولات تجيب 250 ألف دولار، وحتى الدعوات التي كان لها علاقة بالمشاهير كانت من ضمن الميزانية واحنا ما قلناش مش عايزين نعمل برومو، إليسا والجمعية رفضوا القيام بأي برومو أو أي حاجة من التي كان متفقاً عليها على إنستقرام وفي نفس الوقت طلبت فلوس فكان الموضوع غريب جداً".



أضاف "هي كانت قد قالت إنه في أول شهر أغسطس ستقوم ببرومو وفيديو على إنستغرام ما اتعملش وبعدها قالت يوم 20 أغسطس وأيضاً ما اتعملش، هو ده إللي حصل ونحن لسنا مهتمين بالمشاركة بأي حفل في لبنان لا الآن ولا فيما بعد، وإللي عاوز يعمل شوشرة ويتابع يروح يسألهم هما حتى أنا مش لبناني".



وكشف شيرين يسري عبر ET بالعربي أيضاً بالوثائق التذاكر السبع التي بيعت من حفل أليسا الذي كان مقرراً يوم 15 سبتمبر في استثمار 140 ألف دولار، مشيراً إلى أن كل الناس الذين حجزوا بطاقة للحفل أتت واستلمت ما دفعته.

سيدتي