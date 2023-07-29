السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام حول موعد دوام طلبة المدارس الخاصة

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

مجدداً .. كلب ضال ينهش طفلًا امام منزله

الصفدي يعزي بالشيخ سعيد بن زايد

روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

الامن العام يكشف سبب وفاة لبناني بعمان

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

السبت، 29-07-2023 12:15 م

منى زكي تكشف حقيقة إنتاجها مسلسلها مع زوجها أحمد حلمي

608790_original


الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة منى زكي حقيقة مشاركتها في إنتاج المسلسل المقرر أن تشارك فيه زوجها الفنان أحمد حلمي والذي يحمل عنوان "طالع نازل"، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت منى: "كل ما يقال حول إنتاجي لمسلسل طالع نازل بمشاركة أحمد حلمي، مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، والخبر غير صحيح".

اضافة اعلان


وكانت أخبار قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم قيام منى زكي بمشاركة زوجها أحمد حلمي، في إنتاج مسلسل "طالع نازل"، والذي تقدم بطولته مع الفنان شريف سلامة، والعمل تحت قيادة المخرج هاني خليفة، ولكن الفنانة أكدت أن الخبر غير صحيح.

 

لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
de53bd6051

20 ديناراً سعر تذكرة حفل الفنان راغب علامة بجرش اليوم - رابط

9F04E2D9-1DD8-4B9B-BD13-1C8395CCB3C8

أحمد ماهر يكشف سبب رفضه الظهور في السينما أخيراً

127-171824-art-support-hussein-al-jasmi_700x400

حسين الجسمي يثير قلق محبيه بسبب المرض

WhatsApp Image 2023-07-28 at 14.05.38 (4)

من الأردن .. نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس بأطول رداء -صور

33-6

اتت من مصر لأول مرة .. ضيفة غير متوقعة في مهرجان جرش -صورة

19_2023-638209921671665448-166

أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد شائعة وفاتها

أخبار متعلقة
تحت-الوصاية-إلى-العالمية-بعد-إشادة-الجارديان-البريطانية-تحرك-برلماني

حقيقة انتاج جزء ثاني من مسلسل "تحت الوصاية"

1280x960

حقيقة وفاة ناصر القصبي عن عمر يناهز 61 عاماً

12_424070_original

موقف طريف بين منى زكي وطفلة "تحت الوصاية"