منى زكي تكشف حقيقة إنتاجها مسلسلها مع زوجها أحمد حلمي

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة منى زكي حقيقة مشاركتها في إنتاج المسلسل المقرر أن تشارك فيه زوجها الفنان أحمد حلمي والذي يحمل عنوان "طالع نازل"، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.



وقالت منى: "كل ما يقال حول إنتاجي لمسلسل طالع نازل بمشاركة أحمد حلمي، مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، والخبر غير صحيح".

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وكانت أخبار قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم قيام منى زكي بمشاركة زوجها أحمد حلمي، في إنتاج مسلسل "طالع نازل"، والذي تقدم بطولته مع الفنان شريف سلامة، والعمل تحت قيادة المخرج هاني خليفة، ولكن الفنانة أكدت أن الخبر غير صحيح.



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