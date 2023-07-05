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الأربعاء، 05-07-2023 11:36 ص

موقف طريف بين منى زكي وطفلة "تحت الوصاية"

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الوكيل الإخباري- انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقطع فيديو للفنانة منى زكي في إحدى الاحتفاليات جمعها بالطفلة فرح، إحدى الأطفال المشاركين في مسلسل "تحت الوصاية" الذي قدمته خلال دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

وظهرت منى في الفيديو تحمل الصغيرة "فرح" وتداعبها، لكن "فرح" بدأت تنظر إلى والدتها وأشارت لها لتذهب إليها، لتمازحها منى زكي وتقول: "خلاص نسيتيني"، لينفجر الجميع ضاحكين من الموقف.

مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، أحمد خالد صالح، علي الطيب، محمد عبد العظيم، خالد كمال، ثراء جبيل، الطفل عمر شريف، من تأليف شيرين دياب وخالد دياب إخراج محمد شاكر خضير.

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