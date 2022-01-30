منى فاروق ترد على الهجوم ضدها بسبب الراحلة دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة منى فاروق، أن هناك حسابين على موقعي "فيس بوك" و"تويتر"، يستغلان اسمها وصورتها وينشر أخباراً كاذبة، مشددة على أنها ليس لها أي صلة بتلك الصفحات المفبركة، كما ستتقدم ببلاغ في شأن تلك الصفحة للسلطات المختصة.



وجاء ذلك بعدما تداول بعذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وتغريدات تحمل اسم منى فاروق نشر فيها صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مع تعليقت وصفت بأنها غير لائقة.



وقالت منى في تصريحات صحافية، إنها لم تنشر أي شيء خاص بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وأن المنشور المتداول على "فيسبوك" مفبرك، ولم تقم بنشر تلك التدوينات على "تويتر" تماماً، مشيرة إلى أنها منشغلة بالتصوير والكثير من الارتباطات الفنية التي تجعلها غير دائمة التفاعل على مواقع "السوشيال ميديا" في الفترة الحالية.

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