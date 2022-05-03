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الثلاثاء، 03-05-2022 12:20 م

من العيال كبرت لـ شاهد ما شافش حاجة.. مسرحيات العيد رغم مرور السنوات

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الوكيل الاخباري - ما أن يحل عيد الفطر حتى ينتظر الكثيرون أمام الشاشات عدد من المسرحيات التي حفرت اسمها في التاريخ حتى بات الجمهور لا يمل من مشاهدتها وبالتالي تحرص القنوات على اعادتها من أجل المشاهدين.

وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز تلك المسرحيات التي كسرت حاجز الزمن لتظل تحظى بنسب مشاهدة عالية رغم مرور السنين عليها.

مسرحية العيال كبرت
المسرحية التي عرضت 1979 ومن بطولة جماعية شارك فيها سعيد صالح، احمد زكي، يونس شلبي، نادية شكري، حسن مصطفى، كريمة مختار، وتدور احداث المسرحية في اطار يتطرق لعائلة رمضان السكري المكونةٌ من ثلاثة شباب وفتاة وزوجة طيبة للغاية وزوج طفح به الكيل.

يفقد رمضان السكري (حسن مصطفى) الأمل في إصلاح أولاده وعائلته حيث كل فرد في تلك العائلة يعيش في عالم خاص به ومن ثم يقرر رمضان الهرب والزواج من أخرى.

يعلم كمال (أحمد زكي) ابن رمضان بخطة والده عن طريق الصدفة، ويقوم بإبلاغ أخوانه سلطان (سعيد صالح) وعاطف (يونس شلبي) وسحر (نادية شكري) من أجل منعه.

يتكاتف الأولاد من أجل إصلاح حالهم وإنقاذ عائلتهم من الضياع لكن يكتشفون أن إنقاذ عائلتهم يتطلب أكثر من ذلك بكثير.

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شاهد ما شافش حاجة
من ابرز اعمال الزعيم عادل إمام المسرحية التي حققت نجاحاً كبير منذ عرضها عام 1976، وتدور حول سرحان عبد البصير الرجل المُسالم الذي يعمل في برامج الأطفال بالتلفزيون.

تحقق الشرطة في، مقتل جارته التي تعمل راقصة من خلال مفتش المباحث أحمد عبدالسلام.

 

تقتحم الشرطة منزل سرحان وتضغط عليه في التحقيقات إلى أن تجبره على الشهادة في المحكمة رغم أنه لم يشهد على الواقعة من الأساس.

اليوم السابع

 




 

 


 

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