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الثلاثاء، 19-04-2022 03:31 م

نجوى كرم تحيي عيد الفطر في إسطنبول

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الوكيل الإخباري - تحتفل شمس الاغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم بعيد الفطر في مدينة اسطنبول التركية.

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الفنانة تحيي حفلاً يوم 3 أيار / مايو بمناسبة عيد الفطر حيث تعطي موعداً لمحبيها لإحياء العيد. على عادتها ستقدم كرم باقة من اجمل اغانيها الحديثة والقديمة هي التي تغني الوان ومواضيع مختلفة، من اغاني الحب الى الاغاني الوطنية الى الاغاني اللبنانية الفولكلورية.

 

وكانت تصدّرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم غلاف تطبيق TikTok العالمي في الولايات المتحدة الأميركية والعالم، وذلك بمناسبة الإحتفال بشهر التراث العربي.

 

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