مهرجان الأقصر للسينما يكرّم حسين فهمي

الوكيل الإخباري - حصل الممثل المصري حسين فهمي على جائزة انجاز العمر من مهرجان الاقصر السينمائي للسينما الافريقية في دورته الحادية عشرة.



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وشكر فهمي الدولة اثناء تسلمه جائزته على دعمها لمهرجان الاقصر السينمائي.

توجه فهمي في كلمته الى وزيرة الثقافة شاكراً اياها على دعمها المطلق للمهرجان الذي يعاني من ضعف الامكانيات، كما اثنى على القيمين على المهرجان قائلاً انه يعلم بالضغوط التي يتعرضون لها لانه ترأس في فترة معينة مهرجان القاهرة السينمائي.

وكان انتشر فيديو للممثل حسين فهمي على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتمايل على ايقاعات نوبية قبل بدء مهرجان الاقصر للسينما.



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