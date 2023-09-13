مهند الحمدي وفرح مراد يحتفلان بعقد قرانهما

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان السعودي مهند الحمدي بعقد قرانه، مساء الثلاثاء، على خطيبته فرح مراد، ووثق جانبا من الأجواء للمناسبة السعيدة.



ونشر الحمدي صورًا عبر "إنستغرام"، لعقد القران، وقال: "بعد رحلة طويلة من المراجعات.. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، ‏تم بحمد الله تعالى عقد قراني بمن جمعني القدر بها وشاء ربي أن تكون نصيباً لي وأكون نصيباً لها، ‏اللهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".



وكان من بين الصور التي نشرها الفنان السعودي وهما على شاطئ البحر، وأخرى خلال عقد القران، والثالثة ظهرا فيها بسعادة بالغة.

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