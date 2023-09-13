مهند الحمدي وفرح مراد يحتفلان بعقد قرانهما

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان السعودي مهند الحمدي بعقد قرانه، مساء الثلاثاء، على خطيبته فرح مراد، ووثق جانبا من الأجواء للمناسبة السعيدة.
ونشر الحمدي صورًا عبر "إنستغرام"، لعقد القران، وقال: "بعد رحلة طويلة من المراجعات.. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله تعالى عقد قراني بمن جمعني القدر بها وشاء ربي أن تكون نصيباً لي وأكون نصيباً لها، اللهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".
وكان من بين الصور التي نشرها الفنان السعودي وهما على شاطئ البحر، وأخرى خلال عقد القران، والثالثة ظهرا فيها بسعادة بالغة.