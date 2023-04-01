مواعيد بث مسلسل باب الحارة 13 والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول موعد عرض مسلسل "باب الحارة" الجزء 13 والقنوات الناقلة.



وينافس مسلسل "باب الحارة" الجزء 13 والذي ينافس في سباق رمضان، ويتابعه الملايين من المشاهدين في دول الوطن العربي، وهو من بين أشهر المسلسلات السورية التي عُرضت وتكوّن من 12 جزء تم عرضها خلال الأعوام الماضية، ومن هذا المنطلق، سيتم شرح موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 رمضان 2023 والقنوات الناقلة.



يعد مسلسل "باب الحارة" واحدًا من المسلسلات الشامية السورية الدرامية الاجتماعية المعروفة، ويُعتبر أيضًا أحد أشهر المسلسلات في جميع أنحاء الوطن العربي. تم إنتاج الجزء الأول من هذا المسلسل في عام 2006، تلاه إصدار الجزء التالي في عام 2007، وقد تم عرض مواسم باب الحارة 3 مرة أخرى في نفس العام، حيث يتم إخراج هذه المنتجات بواسطة “بسام الملا”.



موعد عرض مسلسل "باب الحارة" الجزء 13 والقنوات الناقلة



يُذاع المسلسل على قناة سوريا دراما في تمام الساعة “الثالثة” 03:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

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يتم بث العرض على قناة سوريا دراما في تمام الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



تبث الفضائية السورية بتوقيت مكة المكرمة – دمشق في منتصف الليل، تحديدًا في تمام الساعة “الثانية عشر والربع”، أي 12:15 صباحًا.



يمكن مشاهدة المسلسل على القنوات اللبنانية NBN والجديد.



يعرض هذا الجزء من البرنامج قائمة بأشهر وأكثر نجومية الفنانين والنجوم، ويتضمنون ما يلي:



هدى شعراوي

على كريم

روعة ياسين

سحر فوزي

قاسم ملحو

رضوان عقيلي

نجاح سفكوني

تيسير إدريس

نزار أبو حجر

متن نيوز