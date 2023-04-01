الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : ضبط 12 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة في شاليه

استشهاد برادعية منفذ عملية الدهس بالضفة الغربية

الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفا

ختام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية للخماسيات

أوكرانيا تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية

قطر تدين تكرار جريمة حرق المصحف الكريم بالدنمارك

اصابة 5 أشخاص بحادث تدهور مركبة في لواء المزار الشمالي

هزة ارضية ثانية تضرب البحر الميت

هزة أرضية تضرب منطقة الأغوار في الأردن

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالكرك

السبت، 01-04-2023 05:36 م

مواعيد بث مسلسل باب الحارة 13 والقنوات الناقلة

337560306_1920287801639391_5822161750020144748_n


الوكيل الإخباري - تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول موعد عرض مسلسل "باب الحارة" الجزء 13 والقنوات الناقلة.

وينافس مسلسل "باب الحارة" الجزء 13 والذي ينافس في سباق رمضان، ويتابعه الملايين من المشاهدين في دول الوطن العربي، وهو من بين أشهر المسلسلات السورية التي عُرضت وتكوّن من 12 جزء تم عرضها خلال الأعوام الماضية، ومن هذا المنطلق، سيتم شرح موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

يعد مسلسل "باب الحارة" واحدًا من المسلسلات الشامية السورية الدرامية الاجتماعية المعروفة، ويُعتبر أيضًا أحد أشهر المسلسلات في جميع أنحاء الوطن العربي. تم إنتاج الجزء الأول من هذا المسلسل في عام 2006، تلاه إصدار الجزء التالي في عام 2007، وقد تم عرض مواسم باب الحارة 3 مرة أخرى في نفس العام، حيث يتم إخراج هذه المنتجات بواسطة “بسام الملا”.

موعد عرض مسلسل "باب الحارة" الجزء 13 والقنوات الناقلة

يُذاع المسلسل على قناة سوريا دراما في تمام الساعة “الثالثة” 03:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

اضافة اعلان


يتم بث العرض على قناة سوريا دراما في تمام الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


تبث الفضائية السورية بتوقيت مكة المكرمة – دمشق في منتصف الليل، تحديدًا في تمام الساعة “الثانية عشر والربع”، أي 12:15 صباحًا.


يمكن مشاهدة المسلسل على القنوات اللبنانية NBN والجديد.
 
يعرض هذا الجزء من البرنامج قائمة بأشهر وأكثر نجومية الفنانين والنجوم، ويتضمنون ما يلي:


هدى شعراوي
على كريم
روعة ياسين
سحر فوزي
قاسم ملحو
رضوان عقيلي
نجاح سفكوني
تيسير إدريس
نزار أبو حجر

 

متن نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
S_926392_original

ياسمين عبد العزيز تمازح رضوى الشربيني بمشهد "مستفز"

1111111111111

نجل عمرو دياب يطرح أول اغنية -فيديو

26584

لمتابعي وأخيراً .. نادين نسيب نجيم تشارك خبر سار

537

مشهد يحدث ضجة في مسلسل " العربجي " -فيديو

2ee4903f-30ff-4f74-bce8-9e33d06cd4bc

بعد وقوعها ضحية لمقلبه... حقيقة خلاف نسرين أمين مع رامز جلال

447

من الفنان الذي اختاره جورج وسوف لتمثيل قصة حياته؟

أخبار متعلقة
تنزيل (4)

إليكم نهاية مسلسل باب الحارة.. وهل يكون الجزء 13 هو الأخير؟!

ق

موعد عرض مسلسل وأخيراً وتردد القنوات الناقلة في رمضان 2023

٨

أول تعليق من محمد رمضان بعد وقوعه ضحية في مقالب رامز جلال

تنزيل (5)

موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له

image

عادل امام يهنئ بقدوم رمضان -صورة

medium_2023-03-22-6aa91f6b3c

تامر حسني بتخذ قراراً مفاجئاً مع بداية شهر رمضان