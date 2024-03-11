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الإثنين، 11-03-2024 10:59 ص

مواعيد عرض الحلقات الأولى… مسلسلات رمضان 2024 على mbc مصر

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الوكيل الإخباري - تتصدر مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 "ترند" منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت عدد من الفضائيات المصرية عرض أولى حلقات مسلسلاتها المقررة ضمن السباق الرمضاني، ومنهم فضائية “MBC مصر”، التي نشرت بوستر عدة أعمال عبر صفحتها على "فيسبوك" إلى جانب مواعيد عرضها اليوم.

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المداح.. أسطورة العودة
أولى هذه الأعمال  مسلسل "المداح.. أسطورة العودة"، الذي يبدأ عرضه اليوم في تمام الساعة 8 مساءً عبر فضائية mbc مصر.

 

أشغال شقة 
أما العمل الثاني الذي أطلقته الفضائية المصرية اليوم، مسلسل "أشغال شقة" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويبدأ عرضه اليوم بحلول الساعة 9 مساءً.

 

صلة رحم 
وعلى غرار الأعمال السابقة، يعرض اليوم مسلسل "صلة رحم"، الذي يستعرض قضية جريئة وهي تأجير الأرحام، ويعرض في الساعة 11 مساءً عبر فضائية " MBC مصر".

 

أعلى نسبة مشاهدة
ويعرض اليوم أيضاً مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، في تمام 12 منتصف الليل على فضائية "MBC مصر، وهذا العمل مستوحى من أحداث حقيقية، حول تعلُّق الفتيات بعالم "السوشيال ميديا"، وبخاصةٍ "التيك توك"، إذ تظهر الأولى بشخصية فتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة، إلا أنها مولعة بتطبيقات مواقع التواصل، ما يعرّضها إلى الابتزاز ووقوعها في العديد من المشكلات.

 

 

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