نتفليكس تقدم باقة مميزة من الأفلام في سبتمبر 2025

الوكيل الإخباري-   يعد شهر سبتمبر/أيلول 2025 موسمًا مثيرًا لعشاق السينما، حيث تستعد منصة نتفليكس لعرض مجموعة من الأفلام المميزة التي تجمع بين الكلاسيكيات والقصص العائلية والرسوم المتحركة.

أبرز الأفلام المنتظرة:
- Stand By Me (1 سبتمبر)
فيلم كلاسيكي من الثمانينيات يروي رحلة أربعة مراهقين في خمسينيات القرن الماضي بحثًا عن جثة صبي مفقود، رحلة تعكس الصداقة والانتقال من الطفولة إلى النضج.


- Chicken Run (1 سبتمبر)
فيلم رسوم متحركة كوميدي يحكي قصة دجاجات في مزرعة تحاول الهروب من مصير قاتم، بدعم من ديك أمريكي يُلهمهم بالتحليق نحو الحرية.


- Are You There God? It’s Me, Margaret (11 سبتمبر)
قصة فتاة تبلغ 11 عامًا تنتقل إلى بلدة جديدة وتبحث عن هويتها وسط تباين جذورها الدينية، موضوع يعالج قضايا الإيمان والانتماء.


تُعتبر هذه الأفلام فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة عائلية مليئة بالمغامرة والدراما والرسائل الإنسانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

