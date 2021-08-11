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الأربعاء، 11-08-2021 04:23 م

موعد برنامج أكشن مع وليد الجديد على قناة MBC Action

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الوكيل الإخباري - مع انطلاق الموسم الكروي السعودي، يعود الإعلامي وليد الفراج إلىMBC ACTION ببرنامجه الجديد أكشن مع وليد بالتزامن مع منصة شاهد، وذلك في تغطية رياضية وكروية شاملة لفعاليات الشارع الرياضي السعودي، يومياً على الهواء في تمام الساعة 11 ليلاً بتوقيت المملكة.

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وعبر تقارير يومية غنية ومتنوعة كمّاً ونوعاً، يُعدّها ويرسلها حشد كبير من المراسلين الموجودين في مختلف مناطق المملكة، يقدم وليد الفراج من داخل الاستوديو الرئيسي في مدينة جدة فقرات البرنامج التي تتضمّن نوافذ مُصاحبة من الاستوديوهات الأخرى الرديفة في كل الرياض والمنطقة الشرقية.

 

إضافةً إلى ذلك، يتضمن البرنامج فقرات حوارية يديرها وليد الفراج بين أقطاب الأندية، وإضاءات على الأحداث وتفاصيلها بصحبة الخبراء الرياضيين، عدا عن حضور متناوب لاثنين من مُحلّلي التحكيم في الوطن العربي وهما السعودي محمد فوده والمصري سمير عثمان. 

في موازاة ذلك، وما أن ينتهي الوقت المُحدد لعرضه على قناة MBC ACTION بالتزامن مع منصة شاهد، يتواصل البرنامج بقيمةٍ مُضافة وجرعة إضافية من الأكشن والتشويق على مدى نصف ساعة تحت عنوان أكشن إكسترا على منصة شاهد VIP وذلك يومياً في تمام الـ 12.30 ليلاً بتوقيت المملكة.

 

وفيما تُستكمل فقرات البرنامج الغنية ومقابلاته الحصرية مع نجوم ومشاهير الرياضة عبر شاهد VIP، تتواصل الحوارات الثنائية المشوّقة والسجالات الحساسة بين أضاد وأقطاب النوادي المتنافسة، إضافة إلى التقييم الموضوعي للمباريات من قِبل الحكام المحترفين، عدا عن فقرة أفضل فيديو يحمله الجمهور أنفسهم تحت عنوان نقطة نظام إلى غيرها من الفقرات الغنية والمتنوعة.

يُعرض برنامج أكشن مع وليد على MBC ACTION بالتزامن مع منصة شاهد يومياً في تمام الساعة 11:00 ليلاً بتوقيت المملكة
يُستكمل البرنامج على منصة شاهد VIP مع إكسترا أكشن يومياً في تمام الساعة 12:30 ليلاً بتوقيت المملكة.

 


 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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