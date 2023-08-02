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الأربعاء، 02-08-2023 11:32 ص

فنان يكشف سراً عن عادل امام وسعيد صالح

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الوكيل الإخباري- خلال ندوة توقيع كتاب الفنان عادل إمام، للكاتب أشرف غريب على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة من "مهرجان المسرح القومي" برئاسة الفنان محمد رياض، كشف الفنان محمد أبو داوود عن سرّ يخص "الزعيم" والفنان الراحل سعيد صالح خلال عملهما معاً في مسرحية "مدرسة المشاغبين".

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حيث قال: "سأكشف عن سر ربما يُذاع للمرة الأولى، وهو أن أجر سعيد صالح كان أعلى من أجر عادل إمام في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، لكن عادل إمام كان ذكياً ومصرّاً على النجاح، واستطاع أن يدير موهبته".


وأضاف: "فيه شخصين كان ليهم الفضل في مشوار عادل إمام، الأول المؤلف سمير خفاجي فهو آمن به، والثاني مخرج السينما فطين عبدالوهاب... وزوجته العظيمة هالة الشلقاني وقفت بجانبه ودعمته، واستطاعت أن تربّي أبناءهما بطريقة صحيحة وجيدة جداً، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".


يُذكر أن "مهرجان المسرح القومي" برئاسة الفنان محمد رياض أعلن عن إطلاق اسم الفنان الكبير عادل إمام على دورته السادسة عشرة، التي انطلقت في 29 تموز (يوليو) الماضي، وتستمر حتى 14 آب (أغسطس) الجاري.

 

 لها


 




 

 


 

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