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الأربعاء، 23-08-2023 09:52 ص

فيديو- نجوى كرم تكشف عن موقف طريف قبل حفلها الماضي بمهرجان جرش

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن تعرضها لحادث طريف قبل صعودها على مسرح جرش في الحفل الذي احيته ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون .

ونشرت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على منصة "إكس" يوثق محاولة الفنانة ربط أكسسواراتها بخيط بعد انقطاعها، في محاولة منها لإنقاذ الموقف، حيث علّقت على الفيديو قائلة: "ما منتعطّل.. لازم ندبّر الأمور بأية طريقة".

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن اعجابهم بنجوى واشادوا بعفويتها وتواضعها.

وكانت قد احيت الفنانة نجوى كرم حفل غنائي بحضور جماهيري ضخم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 

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