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السبت، 16-09-2023 04:42 م

موعد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" لـ هشام ماجد وأحمد السعدني ومي عمر

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الوكيل الإخباري- كشف الكاتب محمد صادق موعد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي تحدد له يناير المقبل.

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وفي جلسة أسئلة وأجوبة عبر حسابه على Instagram رد محمد صادق على سؤال أحد متابعيه عن موعد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وقال: "إن شاء الله يوم 18 يناير دعواتكم يعجبكم ويبقى عند حسن ظنكم".


تدور أحداث قصة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

في الفن

 




 

 


 

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