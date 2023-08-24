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الخميس، 24-08-2023 04:32 م

فيلم "بيت الروبي" يحقق 220 ألف جنيهًا أمس

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الوكيل الإخباري- حقق فيلم”بيت الروبي” بطولة كريم عبد العزيز أمس إيرادات كبيرة  بلغت 220 ألف جنيهًا، وجاءت إجمالي إيراداته 124 مليونًا و656 ألف جنيهًا، ونجح في أن يحصل على لقب الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

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وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم وهم: "كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

وينافس بجانب" بيت الروبي "، عدة أفلام منها فيلم “مرعي البريمو”، الذي يجسد خلاله هنيدي شخصية مرعي تاجر البطيخ ومتزوج من غادة عادل.

الفجر الفني

 




 

 


 

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