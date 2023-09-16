السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على سيدة في جبل عمّان

دولة عربية ترفع الاجور وعلاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي

السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم في ذمة الله

"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (USA for UNFPA )

مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

بيان صادر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

السبت، 16-09-2023 03:12 م

رسالة خاصة من مصطفى قمر لأهل الإمارات والسعودية ولبنان والعراق

2023916154126729XT


الوكيل الإخباري- شوّق الممثل المصري مصطفى قمر متابعيه عبر منصات التواصل، بإمكانية مشاهدة فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم" وملاقاته قريباً.

وكان فيلم قمر قد تم طرحه في مصر يوم 30 أغسطس (آب) الماضي، محققاً ردود أفعال إيجابية لحقه إطلاق، يوم الخميس الماضي، بداية عرض الفيلم في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق.

اضافة اعلان


وقال قمر على إنستغرام: "بشرى لجمهوري الغالي في الإمارات والسعودية ولبنان والعراق، سنشاهد الفيلم سوياً ونغني ونحتفل بنجاح أولاد حريم كريم".


ولم يشر قمر في منشوره إلى تاريخ محدد لزيارة هذه الدول حتى الآن، على الرغم من الأسئلة العديدة التي تم ذكرها في خانة التعليقات.

 

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
motherofalllies_02

المغرب يرشح "كذب أبيض" للمنافسة على جائزة الأوسكار

a5vaO

طارق الشناوي يقاضي مصطفى قمر ويرفض اعتذاره

461009_0

موعد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" لـ هشام ماجد وأحمد السعدني ومي عمر

2022731103549870637948605498701453

ويل سميث يناشد باللغة العربية التبرع لضحايا المغرب - فيديو

249cd266-4f4a-4cf8-bb21-cd3d775174dc

يسرا تدعم فنان شهير مصاب بالسرطان - صورة

Doc-P-460507-638304577967757250

باسكال مشعلاني تحتفل بيوم ميلاد ابنها

أخبار متعلقة
--1-1

مصطفى قمر يهدد طارق الشناوي بعد وصفه بـ"الفاشل"

مصطفى-قمر.

مصطفى قمر يكشف موقفه من دخول ابنته مجال التمثيل

666666666

فيلم "بيت الروبي" يحقق 220 ألف جنيهًا أمس

162

فيلم "ع الزيرو" يحقق 156 ألف بإيرادات أمس

Capture

الإعلان عن الأفلام الفائزة في الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي

31319_4_1637556576

"أنف وثلاث عيون" يجمع صبا مبارك وظافر العابدين