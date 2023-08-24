الإعلان عن الأفلام الفائزة في الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي

الوكيل الإخباري - اختتم مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم دورته الرابعة بتسليم جوائز "السوسنة السوداء" الليلة الماضية.

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وأعلنت لجان التحكيم عن الأفلام الفائزة في الفئات التنافسية الخمس خلال حفل الختام الذي أقيم في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. وحضر الحفل رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي برفقة الأمير علي بن الحسين وعدد من الشخصيات الأردنية وصناع الأفلام وشركاء المهرجان وضيوفه.



على مدار ثمانية أيام، احتفى المهرجان بصناع الأفلام من المنطقة العربية والعالم حيث تم عرض مجموعة غنية ضمت ٥٦ فيلما حديثا من ١٩ دولة تعرض للمرة الأولى في الأردن.

في هذا السياق، قالت ندى دوماني مديرة المهرجان: "سعداء أن المهرجان ينمو بسرعة، مع الحفاظ على هدفه وروحه. كان البرنامج ثريا ونال استحسانا كبيرا من الحضور. المهرجان ليس مجرد منصة لعرض الأفلام ولكنه أيضًا أداة تدعم نمو صناعة السينما." وعقبت دوماني: "المهرجان منصة للتواصل على المستوى الشخصي وللقاءات المهنية، وهو متسم بروح الألفة وحب السينما وصناعة الأفلام.”



قدمت الحفل الفنانة والمطربة الأردنية زين عوض حيث دعت لجان التحكيم إلى المسرح للإعلان عن الأفلام الفائزة.



منحت جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل، بقيمة نقدية قدرها ١٥ ألف دولار أمريكي، للفيلم التونسي "أشكال" من إخراج يوسف الشابي. وعن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، حصد الفيلم المغربي "شظايا السماء" لمخرجه عدنان بركة جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (١٠ آلاف دولار أمريكي). أما جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير وقيمتها ٤ آلاف دولار أمريكي فكانت من نصيب الفيلم المصري "صاحبتي" من إخراج كوثر يونس.



جائزة فيبرسكي والتي يتم تقديمها في المهرجان للمرة الأولى في منافسة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة منحت للفيلم الفلسطيني "لد" من إخراج رامي يونس وسارة فريدلاند.

تم منح جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم غير عربي وجائزة نقدية قيمتها (٥ آلاف دولار أمريكي) للفيلم الإسباني "حفريات" من إخراج أليكس ساردا.



قائمة الجوائز:

مسابقة الفيلم الروائي العربي الطويل:

جائزة السوسنة السوداء: "أشكال" من إخراج يوسف الشابي (تونس)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "جنائن معلقة" من إخراج أحمد الدراجي (العراق)

تنويه خاص لكاتب سيناريو في عمله الأول: عديلة بن ديمراد ودامين أونوري عن فيلم "الأخيرة" (الجزائر)

تنويه خاص لممثل في دور رئيسي أول: رنا خطاب عن دورها في فيلم "جحر الفئران" (مصر)

تنويه خاص لممثل في دور رئيسي أول: ماريلين نعمان عن دورها في فيلم "أرض الوهم" (لبنان)



مسابقة الفيلم العربي الوثائقي الطويل:

جائزة السوسنة السوداء: "شظايا السماء" من إخراج عدنان بركة (تونس)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "لد" من إخراج رامي يونس وسارة فريدلاند (فلسطين)



جائزة فيبرسكي: "لد" من إخراج رامي يونس وسارة فريدلاند (فلسطين)



مسابقة الفيلم العربي القصير:

جائزة السوسنة السوداء: "صاحبتي" من إخراج كوثر يونس (مصر)

تنويه خاص لفيلم قصير: "حمزة: أطارد شبحا يطاردني" من إخراج ورد كيال (فلسطين)

تنويه خاص لفيلم قصير: "ترينو" من إخراج نجيب كثير (تونس)



مسابقة الأفلام غير العربية: (جائزة الجمهور)

جائزة السوسنة السوداء: "حفريات" من إخراج أليكس ساردا (إسبانيا)