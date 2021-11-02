موعد ومكان تشييع جثمان الراحل صباح فخري

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن موعد دفن وتشييع الفنان الراحل صباح فخري في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي.



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جاء في البيان "وداعاً الهرم السوري صباح فخري.. توفّى الفنان صباح فخري صباح اليوم، الثلاثاء، الساعة 9:00 صباحاً في مشفى الشامي بدمشق".



وأضافت نقابة الفنانين السوريين: "وسيشيّع جثمانه الطاهر غداً عند صلاة الظهر ويُدفن فى دمشق (مقبرة الدحداح) وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد وأماكن الصلاة عليه والتعزية إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر - الفن

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