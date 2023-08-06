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الأحد، 06-08-2023 04:16 م

موقف انساني لافت من راغب علامة على المسرح -فيديو

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الوكيل الإخباري- احيا الفنان اللبناني راغب علامة، ليل امس حفلا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 56

ووسط تفاعل الجمهور اللافت مع راغب علامة، قدم الفنان اللبناني عدد كبير من اغنياته القديمة والجديدة لمدة ساعات، الا ان تصرفا مميزا من راغب استوقف الجمهور.

وفي التفاصيل انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل، ظهر فيه راغب علامة في لقطة مؤثرة، اذ اوقف عرضه في قرطاج لاستقبال امراة تونسية مريضة بالسرطان أصرت على التقاط صورة معه.

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