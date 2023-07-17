شاهد : راغب علامة يضع اليسا بموقف محرج على الهواء

الوكيل الإخباري- وضع الفنان اللبناني راغب علامة مواطنته الفنانة إليسا في موقف محرج بعد أن وجهت له سؤال عن أغنيتها الأخيرة لكنه لم يتعرف عليها متسائلاً عن اسمها .

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراغب علامة وإليسا قبل حفلهما الأخير معاً في بداية شهر يوليو في لبنان وهما يتحدثان معاً في لقاء تلفزيوني.



وظهرت الصدمة على إليسا بعد أن وجهت سؤال لراغب علامة حول أغنيتها الجديدة إلا أنه لم يكن يعرفها لذا لجأت إلى ذكر اسم الأغنية: "بتمايل على الـ Beat" إلا أنه عاد للسؤال قائلاً" بتمايل على؟؟"، لتوضح له إليسا اسم الأغنية من جديد.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو معتبرين أن رد راغب علامة وضع إليسا في موقف محرج وحمل تقليلاً منها، بينما لفت آخرون إلى أن الأغنية كانت صادرة قبل الحفل بساعات فقط.

ليالينا