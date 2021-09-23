الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

السكك الحديد المصرية: نستعد لاستلام دفعة جديدة من القطارات الإسبانية

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة مفاجئة للشاب مراد الذينات

منح جوائز نوبل في عام 2021 سيتم في موطن الحائزين عليها

2.570 مليون مخصصات قطاع التربية ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق

محمد رمضان يعلن عن تعاقده على مسلسل جديد

12 وفاة و2083 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأرصاد لـ الوكيل : يستمر تساقط الزخات المطرية المتفرقة ليوم غد الجمعة

إدارة السير لـ الوكيل: أزمة شارع المحطة بسبب مشاريع مرورية وهندسية

الخصاونة يصدر بلاغين رسميين الشهر القادم

هيئة النقل تدعو للاستثمار في خدمة النقل المدرسي

الخميس، 23-09-2021 11:27 ص

ميمي جمال تتراجع عن قرار الاعتزال

ميمي


الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المصرية ميمي جمال، تراجعها عن قرار الاعتزال، ومشاركتها في عمل فني قريبا.

اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "ميمي جمال ستشارك في حدوتة "مش مبسوطة" من مسلسل "زي القمر"، وتشارك في بطولته الفنانة بشرى وأحمد سعيد عبد الغني، ويتبقى لها يوم واحد فقط من تصوير المسلسل بالكامل".


وكانت ميمي جمال، أعلنت مؤخرا رغبتها في العودة للتمثيل من خلال دور مؤثر يناسبها، وذلك بعد قرار الاعتزال الذي اتخذته بعد رحيل زوجها، الفنان حسن مصطفى. وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، إنها تلقت عرضا رسميا للعودة للتمثيل، ووافقت على مبدأ العودة مرة أخرى بسبب شعورها بالوحدة بعد عودة كل أبنائها إلى منازلهم".


وكانت ميمي جمال أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزالها الفن نهائيا و تراجعها عن قرارها السابق، مشيرة إلى أنها "ومنذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت نحو سنة ونصف في تلك الحالة".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
614c5745423604082d2cdfa5

محمد رمضان يعلن عن تعاقده على مسلسل جديد

220201911544859128116

ممثل لبناني ينقل الى المستشفى ويخضع لعملية جراحية - صورة

E5UCQw_WYAApLL-

الشرطة توقف هيا الشعيبي للتحقيق معها بسبب إلهام الفضالة - فيديو

image

أحدث ظهور للفنان سمير صبري بعد شائعة وفاته - فيديو

رنا-سماحة-وزوجها-سامر-ابو-طالب-1629927745-1

هذه حقيقة إنفصال رنا سماحة عن زوجها

czo1NjoiaHR0cHM6Ly9maWxlcy5lbGZhbm4uY29tL3BpY3R1cmVzLzgxODgwMDBfMTUwMTUxMTUxMC5qcGciOw==

ممثلة شهيرة تتعرض للاحتراق أثناء احتفالها بعيد ميلادها - فيديو

أخبار متعلقة
شرين

لهذا السبب.. شيرين رضا تمتنع عن التهنئة بخِطبة ابنتها

ياسمين٣

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف عن مستجدات حالتها الصحية ويعلق على شائعة وفاتها