الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

هيئة النزاهة: الإعلام شريك أساسي وفاعل بمكافحة الفساد

تدهور شاحنة على طريق اربد الأغوار الشمالية

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

توضيح حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

وفاة راعي أغنام اثر تماس كهربائي في الشارع العام

الارصاد : مرتفع جوي يؤثر على المملكة بهذا الموعد

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

الثلاثاء، 14-03-2023 04:08 م

مي سليم تعلن موقفها من دخول ابنتها مجال الفن

885198_original


الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها بدخول ابنتها مجال الفن، وإمكانية تعاونهما معاً في عمل فني، قائلةً: "أنا صغيرة وبنتي لسه صغيرة بردو وهي عندها 10 سنين وممكن نتعاون في عمل مناسب ومعنديش مشكلة إطلاقاً تدخل مجال التمثيل أو الغناء بس لما تكبر ولو عندها موهبة وتكون واعية بقراراتها إنما لو صغيرة ممكن أخليها تشارك معايا في عمل لأن مش هتكون لوحدها".

اضافة اعلان


وتحدّثت مي عن تفاصيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "يا بنتي"، قائلةً: "دايماً كان نفسي أعمل أغنية من الأم لبنتها في فرحها وأول ما الفكرة جاتلي كلّمت المنتجة آلاء لاشين واشتغلنا على الأغنية وكل البنات حبوها جداً وبيعيطوا بسببها وبقولهم دا أنتوا بناتكم صغيرين بتعيطوا ليه من دلوقتي، وأنا لم أبتعد عن الغناء خالص وخلاص اللي فات مات وبعمل أغاني جديدة".


وعن إمكانية تقديمها موضوعات جريئة في أعمالها الفنية، قالت مي سليم: "الشخصية لو الجمهور كرهها واتعرضت للهجوم أبقى عرفت أعمل الرسالة صح. إنما لو دا محصلش يبقى معرفناش نقدمها بشكل مناسب، ومعنديش مشكلة أقدم جميع الموضوعات حتى لو جريئة ولكن بشرط أنها متكونش خادشة للحياء ونقدمها بشكل يناسب الجمهور".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022-637802783737360426-736

فيديو - محمد رمضان يعتذر لجمهوره

641028674236045dab2bbe5c

نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم يعلن تغيير اسمه بعد تشويه اسم والده

8915415_1667289938

هيفاء وهبي تطالب بسجن هؤلاء !

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWxmYWdyLm9yZy9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy80OTgvMS82MDB4MzM4by84NjQuanBnIjs=

طارق العريان يحتفل بميلاد نيكول سعفان بهذه الطريقة

229659

رحمة حسن تشارك متابعيها معاناتها مع احدى المعجبين -صورة

442130Image1

مقدم حفل الأوسكار 2023 يستذكر بسخرية صفعة ويل سميث لـ كريس روك

أخبار متعلقة
63ecc9f74c59b74868013170

وفاة الفنانة المصرية سلوى العرابي - صورة

wwwwwww

الفنانة الاردنية هيفاء الآغا في ذمة الله