مي عمر تبدأ بتصوير مسلسلها الجديد بعد إجازة العيد

الوكيل الإخباري- اكدت مصادر فنية أن الفنانة مي عمر بدأت بعقد جلسات عمل تحضيراً لمسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو" مع زوجها المخرج محمد سامي، استعداداً للبدء بالتصوير بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وكشف مصدر من داخل العمل لموقع"لها" أن سبب البدء مبكراً في التصوير هو ارتباط محمد سامي بكتابة وإخراج الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" للفنان محمد رمضان، وأنه سوف يكون مشغولاً خلال تلك الفترة، ولهذا قرّر البدء بتصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" مبكراً والانتهاء منه خلال شهرين على أقصى تقدير للتفرغ بعدها لـ"جعفر العمدة".



وتقدّم مي عمر في المسلسل شخصية محامية تدعى "نعمة أبو علب"، وهي شخصية جديدة تقدّمها للمرة الأولى في الدراما، والعمل قصة محمد سامي ويشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو من إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

