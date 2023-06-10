فيديو- فنانة شهيرة تهاجم قاتلي سمكة القرش التي اودت بحياة سائح روسي : كان جائعاً!

الوكيل الإخباري- انتقدت الفنانة المصرية هيدي كرم، طريقة التعامل مع سمكة قرش، التهمت شابا روسيا قبالة أحد شواطئ مدينة الغردقة في بمحافظة البحر الأحمر، مبدية تعاطفها مع "القرش" بعد اصطياده والانتقام منه كما لو كان مجرما.

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جاء ذلك في فيديو بثته عبر حسابها بإنستغرام، علّقت خلاله على الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية، وتباينت الآراء حول كيفية التعامل مع هذه الحادثة.



وقالت هيدي في الفيديو: "عشنا أمس لحظات مرعبة وحزينة جدا على السائح الروسي الذي تم الهجوم عليه من سمكة القرش.. الموقف مرعب ومحزن ومؤلم، فليكن الله في عون أهله وأصدقائه".



وأضافت: "قتل القرش ليس حلا، إنها سمكة جائعة وتبحث عن طعام، ومن المؤكد أن هجومها على الإنسان له أسباب أخرى، مثل المراكب المحملة بالماشية خاصة قبل الأعياد، فعندما يموت حيوان على متن تلك المراكب يلقونه في البحر وهذا يتسبب في حالة هيجان للقرش".



وواصلت حديثها قائلة: "لقد اصطادوا القرش، قتلوه وضربوه بمطرقة على رأسه ولكموه وانتقموا منه انتقاما شديدا جدا كما لو كان مجرما قاتلا".



ورأت أن شيئا ما حصل في حياة هذا القرش، وجعله يسبح نحو المياه الضحلة ليبحث عن طعام، موضحة "القروش لا تحب في العادة لحم الإنسان، ولا تهاجم البشر عادة إلا لأسباب بعينها، خصوصا في البحر الأحمر القروش لا تقترب من الشواطئ".



وشددت على ضرورة معرفة "ما الذي دفع القرش للسباحة نحو الشاطئ"، مؤكدة أنه "كان يجب أن نصطاده لنفحصه ثم نرجعه إلى مكانه".



واختتمت هيدي كرم الفيديو بالقول: "لقد جردنا البحر من أسماكه فبات كأرض صحراوية.. فالقرش جاع لأنك أخذت طعامه ومن ثم خرج ليبحث عن طعام لأنك للأسف تصطاد بشكل عشوائي وبدون أي تحكم، وبالتالي نحن السبب، نحن من فعلنا هذا ولذلك يجب أن ننظر لأنفسنا أولا، نحن الجاني الحقيقي".



يذكر أن سائحا روسيا يبلغ من العمر 24 عامًا، توفي يوم الأول من أمس الخميس، إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش أثناء سباحته في مياه البحر الأحمر شرق مصر، وفشل قارب كان قريبا من موقع الحادثة في إنقاذ السائح الذي استغاث أثناء هجوم سمكة القرش عليه.



وتم نقل السائح إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وإثر الحادثة، جرى تعليق أنشطة السباحة والسنوركلينغ والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوبا.

فوشيا