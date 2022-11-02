محمد عطية يثير الجدل حول ارتباطه بفنانة لبنانية -فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد عطية عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستغرام فيديو يجمعه بالممثلة والمطربة اللبنانية نور سعد.

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أثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لانه اعتقد عدد كبير من الجمهور عن وجود علاقه عاطفية تجمعهم ، خاصة وأن عطية لم يضيف أي تعليق يكشف طبيعة علاقتهما.



ظن الجمهور وجود علاقه بينهما وذلك بسبب نشر عطيه العديد من الخواطر خلال الفترة الماضية عن فتاة لا يعرف أحد عن هويتها.

الجميلة