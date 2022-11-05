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السبت، 05-11-2022 12:45 م

بعد أزمتها.. هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة

d-14-هيفا-وهبي-تنشر-صورا-جديدة-من-السعودية-واليسا-صديقتي-الجميلة-قلبا-وقالبا


الوكيل الإخباري - بعد أن تعرضت للتنمر بسبب إحدى صورها أثناء مشاركتها في فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية ، شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على " انستغرام" ، ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان أبيض.

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وتفاعل عدد من الفنانين على الصور التي نشرتها هيفاء ومنهم الفنانة إليسا التي كتبت " "صديقتي الجميلة"
يذكر أن هيفاء وهبي استأنفت تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى.

 

 

 

سيدتي 

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