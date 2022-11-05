بعد أزمتها.. هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة

الوكيل الإخباري - بعد أن تعرضت للتنمر بسبب إحدى صورها أثناء مشاركتها في فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية ، شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على " انستغرام" ، ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان أبيض.

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وتفاعل عدد من الفنانين على الصور التي نشرتها هيفاء ومنهم الفنانة إليسا التي كتبت " "صديقتي الجميلة"

يذكر أن هيفاء وهبي استأنفت تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى.

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