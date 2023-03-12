نانسي عجرم تفاجئ جمهورها في امريكا بهذه الطريقة ! .. شاهد

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال وجودها في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الاميركية، وتحديدا خلال توجهها لإحياء إحدى حفلاتها ضمن جولتها الاميركية.

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وفي التفاصيل، فاجأت نانسي جمهورها على الطريق، حيث صودف أن سيارتها تركن بالقرب من سيارتهم في الشارع، فعمدت الى انزال زجاج نافذة السيارة موجهة لهم التحية والقبلات، ما ادى الى فرحة عارمة لدى جمهورها الذين لم يصدقوا للوهلة الاولى ما حصل، ليبدأوا بالصراخ معبرين عن حبهم الكبير لـ نانسي.



بدورها، وجهت نانسي قبلاتها للجمهور وطلبت منهم أن يقودوا السيارة بهدوء، قائلة: "سوقوا على مهلكم".



الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بعفوية نانسي المعهودة وقربها من الجمهور.





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