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الأحد، 08-01-2023 11:53 ص

"نبيل الجميل أخصائي تجميل" لهنيدي يقترب من تحقيق 2 مليون جنيه

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الوكيل الإخباري-حقق الفنان محمد هنيدي نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد الذي يحمل اسم دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل، والذي طُرح في دور العرض المصرية قبل 11 يوما.

اقترب فيلم دكتور نبيل الجميل من تحقيق 2 مليون جنيه، بالأمس السبت الموافق 7 يناير، حيث حقق 1.988.754 جنيه، وذلك حسبما أكد مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي.

يمتلك دكتور نبيل أخصائي التجميل -محمد هنيدي- عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين الفنانة نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين معهما، منهم: رحمة أحمد فرج، محمود حافظ، محمد سلام، محمد ثروت، ضياء الميرغني، مادلين طبر، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي.

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القاهرة 24

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