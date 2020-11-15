نجل ميار الببلاوي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته

الوكيل الإخباري _ كشف نجل الفنانة ميار الببلاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد نقلها الى العناية المركزة في الولايات المتحدة الامريكية .

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حيث انه قال : "أحلى خبر سمعته النهارده ماما حبيبتى خرجت من العناية المركزة وبقت فى غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".



يشار الى ان نجل الفنانة الببلاوي لم يكشف حتى الان عن اسباب مرضها.





المصدر : لها

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