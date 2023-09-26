نجم "باب الحارة" يخضع لعملية جراحية - صورة

الوكيل الإخباري- تعرض الممثل السوري اندريه سكاف والشهير عن دوره "حمدي " في مسلسل باب الحارة لوعكة صحية مفاجئة دخل على اثرها الى المستشفى لاجراء عملية جراحية.



وفي هذا السياق، قال اندريه سكاف ان وضعه الصحي بات افضل، مطمئنا جمهوره ومؤكدا ان لا شيئ يدعو للقلق.

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وقال سكاف انه تماثل للشفاء بعد إجراء عملية جراحية بسيطة، وغادر المستشفى يوم الاثنين الماضي مشيرا إلى أن حالته تحسنت بشكل ملحوظ، وأنه حالياً يتواجد في منزله بالعاصمة دمشق، حيث يخضع لفترة نقاهة برفقة زوجته الفنانة سوسن أبو عفار وابنته سوناتا.



كما اكد اندريه سكاف انه سيعود إلى العمل قريبًا، مشيرا الى أنه لا يزال يشعر ببعض الآلام نتيجة للعملية الجراحية، ولكنها ليست شديدة، ويسعى جاهدًا للتغلب عليها بالصبر والابتسامة، ويمضي وقتًا ممتعًا مع عائلته التي تدعمه.







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