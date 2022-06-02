نجم تركي شهير يشارك تيم حسن البطولة في فيلم الهيبة -صورة

الوكيل الإخباري-نشر الممثل التركي كنان جوبان الشهير بـ"عبد الحيّ"، اليد اليمنى لـ "مراد علمدار"، في المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب"، صورة تجمعهه بالممثل السوري تيم حسن، مُعلناً مشاركته في فيلم "الهيبة"، الذي يجري تصويره في إسطنبول.



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وتفاعل المتابعون مع المنشور وأعربوا عن تشوقهم لمشاهد الفيلم خصوصاً ان جوبان يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في لبنان والوطن العربي بعد ظهوره في مسلسل "وادي الذئاب".



الجدير بالذكر أن الفيلم يأتي ختاماً لمسلسل "الهيبة" بعد خمسة مواسم من العرض من إنتاج شركة الصباح إخوان وإخراج سامر البرقاوي.







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