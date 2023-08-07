نجم "ذا فويس" يفاجئ صابر الرباعي على المسرح -فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي أمس، حفلا غنائيا مميزا وضخما في سوريا، ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق، التقى من خلاله جمهوره السوري بعد طول غياب حيث اشعل الاجواء كعادته.



وقدم صابر الرباعي في الحفل اجمل اغنياته الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وراح يردد كلمات الاغنيات التي حفظها عن ظهر قلب، ضمن اجواء وُصفت بأنها مميزة واكثر من رائعة وتخطت التوقعات.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر تلك الاجواء الرائعة التي طغت على الحفل، حيث كان لافتا في احدى مقاطع الفيديو دخول نجم برنامج الهواة the voice عبود برمدا الى المسرح ومفاجأة الفنان صابر الرباعي، مع الاشارة الى ان عبود كان من فريق صابر في البرنامج.



وقدم عبود على المسرح اغنية برفقة صابر، حيث ابهره بصوته المميز وهذا ما ظهر واضحا على الفنان صابر الرباعي الذي عبر عن اعجابه الشديد بأداء عبود ليتفاعل الجمهور بشكل كبير معهما ويعلو التصفيق في المكان.

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