نجوم الفن يهنئون عبدالله الرويشد بيوم ميلاده الحادي والستين

الوكيل الإخباري-يحتفل الفنان الكويتي عبد الله الرويشد بعيد ميلاده الحادي والستين اليوم.

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وبهذه المناسبة وجه له عدد من الفنانين التهاني بعيد ميلاده فكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على وسائل التواصل الاجتماعي: "كل عام وانت بالف خير كل عام وانت نجم النجوم وعلامة فارقة وكبيرة كتير بسما الفن"

بينما كتبت نجوى كرم: "أبو خالد الغالي على قلبي، ينعاد عليك بالصّحة، وان شاء لله كل إيّامك مزيّنة بالنجاح والأعياد"، بينما كتب الفنان فارس كرم له: "ابو خالد الحبيب ينعاد عليك بالصحة عمر النسر ان شاء لله".

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