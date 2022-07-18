نجوم الفن يهنئون عبدالله الرويشد بيوم ميلاده الحادي والستين

الوكيل الإخباري-يحتفل الفنان الكويتي عبد الله الرويشد بعيد ميلاده الحادي والستين اليوم.
وبهذه المناسبة وجه له عدد من الفنانين التهاني بعيد ميلاده فكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على وسائل التواصل الاجتماعي: "كل عام وانت بالف خير كل عام وانت نجم النجوم وعلامة فارقة وكبيرة كتير بسما الفن"
بينما كتبت نجوى كرم: "أبو خالد الغالي على قلبي، ينعاد عليك بالصّحة، وان شاء لله كل إيّامك مزيّنة بالنجاح والأعياد"، بينما كتب الفنان فارس كرم له: "ابو خالد الحبيب ينعاد عليك بالصحة عمر النسر ان شاء لله".
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