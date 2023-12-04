نجوم الفن يودّعون أشرف عبد الغفور - صور

الوكيل الإخباري - شُيَّع منذ قليل جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

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وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور وهي ترافق جثمان والدها الراحل في سيارة نقل الموتى لدى وصول الجثمان إلى مسجد الشرطة، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور مراسم الجنازة كان على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وأحمد السقا وأحمد حلمي وأحمد رزق وسيد رجب ومصطفى قمر وصابرين ودينا الشربيني ومحمد رياض وفيدرا ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وحنان مطاوع.



وكذلك حضرت هنا شيحة وأحمد بدير وأحمد السعدني وفتوح أحمد ومحمد علي رزق وميرفت أمين وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز والإعلامي عمرو الليثي والسيناريست عمرو محمود ياسين.



وبسمة وحمزة العيلي وماجدة زكي ومجدي بدر ومحمد الصاوي ومحمد أبو داوود وحسام داغر، وغيرهم من الفنانين.



وكان أشرف عبد الغفور، قد توفي أمس (الأحد) عن عمر ناهز 81 عامًا، وذلك بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.



































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